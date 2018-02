Fin à Bamako d'une table ronde sur les secteurs de la santé et du développement social

01 Février 2018

Bamako, Mali, 1er février (Infosplusgabon) - Les assises de la table ronde sur le secteur de la santé, du développement social et de la promotion de la femme ouvertes lundi, se sont achevées mercredi au Palais de la Culture de Bamako par une série de recommandations visant l’apaisement du climat social et l’amélioration de la qualité des services et des soins dans les établissements de santé, a-t-on constaté sur place.

Environ 500 participants composés d'experts, d'acteurs et de syndicats des différents secteurs concernés par cette table ronde, la santé, le développement social et la promotion de la femme, se sont penchés sur les différentes thématiques notamment l'offre de service, la gouvernance, et le financement du secteur de la santé.

A l'issue de trois jours de débats et de réflexions, les participants ont recommandé, entre autres, l'adoption diligente et le financement de la stratégie nationale de la Couverture Sanitaire Universelle (Csu), la mise en place de systèmes de financements innovants, la gratuité de la prise en charge de la femme enceinte, en postpartum et du nouveau-né avec un forfait obstétrical et un forfait pour l'enfant jusqu'à l'âge de cinq ans sur subvention de l'Etat.

La table ronde a aussi recommandé l'application stricte des textes en vigueur, des normes et procédures, y compris ceux relatifs au schéma directeur d'approvisionnement et de distribution des médicaments essentiels, à l'octroi des licences d'exploitation, à la gestion des centres de santé communautaire, l'élargissement et la mise en œuvre du système d'accréditation/certification des structures socio-sanitaires permettant d'introduire une dynamique d'amélioration de la qualité et de régulation du système, l'accélération de la déconcentration effective des services du développement social au niveau commun ainsi que la construction des services locaux du Développement Social et de l'Economie Solidaire et de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille.

Les participants à la table ronde invitent les autorités au renforcement des ressources humaines en quantité et en qualité, le renforcement de l'accueil dans les structures de santé, le renforcement de la lutte contre les épidémies-urgences-catastrophes, le renforcement de la transfusion sanguine notamment au niveau des régions (provinces) du pays.

Ils recommandent le développement des conventions de prestations de services sur l'informatisation et la télémédecine avec les structures de santé, d'accorder plus d'attention aux nouvelles régions (Ménaka et Taoudénit) notamment en matière de ressources humaines qualifiées, d'appropriation de l'initiative « deux millions de travailleurs communautaires de l'Union africaine » pour réduire le gap de personnel.

A la clôture de la table ronde, Mme Josiane Yaguibou, chef de file des partenaires du secteur de la santé a invité l'ensemble des parties prenantes à mettre tout en œuvre pour mettre en application les recommandations issues de cette rencontre, et a réitéré l'engagement et l'accompagnement de l'ensemble des partenaires à soutenir le Mali dans le cadre de l'amélioration de la santé des populations.

De son côté, le ministre malien de la Santé et de l'Hygiène publique, Pr Samba Sow, a donné l'assurance que les recommandations issues de ce forum ne dormiront pas dans les tiroirs, affirmant que des réflexions seront menées pour l'application sans faille desdites recommandations devant contribuer à apaiser le climat social et améliorer la qualité des soins dans les établissements de Santé.

Déjà, le gouvernement malien a annoncé, à l'ouverture des travaux, qu'il mettra à la disposition des secteurs de la santé et du développement social cinq milliards de F CFA pour faciliter la mise en œuvre de ces recommandations.

