La France "n’est pas totalement sans lien dans ce qui s’est passé en Libye, reconnaît Emmanuel Macron »

01 Février 2018

Tunis, Tunisie, 1er février (Infosplusgabon) - Le président français, Emmanuel Macron, a admis la responsabilité de son pays dans la situation que traverse la Libye, lors d’une conférence de presse à Tunis où il a entamé mercredi une visite d’Etat de deux jours, à l’invitation de son homologue, Béji Caïd Essebsi.

Emmanuel Macron répondait à une question d’un journaliste français sur "les brutalités policières lors des récents troubles en Tunisie, dénoncées par Human Rights Watch".

Il a mentionné les difficultés auxquelles est confrontée la Tunisie, en raison, entre autres, des répercussions de la situation chaotique en Libye, un pays voisin avec lequel, elle partage une longue frontière et qui était son principal partenaire économique dans la région.

"Sommes-nous totalement sans lien avec ce qui s’est passé en Libye et les conséquences qu’en subit la Tunisie ?", s’est-il interrogé, répondant qu’il n’était "pas persuadé", faisant

manifestement allusion au rôle joué par l’ancien président Nicolas Sarkozy dans la chute du régime de l’ancien leader libyen Mouammar Khadafi et les troubles armés qui s’en sont suivis.

"Nous avons donc une grande responsabilité pour créer les conditions de la stabilité et du progrès pour que la Tunisie retrouve des potentiels et des perspectives économiques", a-t-il estimé.

La première journée de la visite du président français a été sanctionnée par la signature de huit accords octroyant des aides financières à la Tunisie d’un montant global de 180 millions d’euros, pour l’aider à faire face aux difficultés économiques et sociales auxquelles elle est confrontée.

Parmi les accords signés, l’un porte sur la création d’une Université franco-tunisienne destinée à l’Afrique et à la Méditerranée pour "ouvrir des perspectives aux jeunes".

Parlant lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue tunisien, le président Macron a, par ailleurs, annoncé l’octroi de 500 millions d’euros supplémentaires que l’Agence française de développement (AFD) consacrera à la Tunisie pour la période 2020/2022, en plus de l’enveloppe déjà allouée pour le développement durable pour la période 2016/2020.

"Nous avons pleinement conscience que c’est sur le plan économique que se joue la partie en Tunisie, où des réformes doivent être mises en œuvre qui sont souvent douloureuses, mais indispensables pour que la Tunisie redevienne un pôle majeur d’attractivité", a indiqué le président français.

Selon lui, "ce n’est pas une aide que nous apportons à la Tunisie. C’est un travail que nous devons mener ensemble, parce que si vous échouez, nous échouerons et c’est conscient de ce défi que je suis ici, en Tunisie".

"Sept ans après la révolution, c’est une étape fondamentale que traverse la Tunisie", a-t-il ajouté, en saluant "le travail effectué par le président Essebsi, porté par le peuple tunisien, de modernisation profonde qui a conduit à une Constitution exemplaire qui pourrait nous inspirer dans nombre de cas"/

Il a salué "un vrai modèle tunisien de transition démocratique de la Tunisie qui défend les valeurs qui sont les siennes, démocratiques, de liberté de conscience et d’égalité entre hommes et femmes".

Évoquant les problèmes régionaux, il a mis l’accent sur "la stabilité indispensable en Libye". "La France a constamment poussé à trouver les conditions pour que le peuple libyen décide de son avenir et qu’en tous cas, la stabilité et l’intégrité de la Libye soient assurées, ce qui est la condition de la sécurité dans toute la région et tout particulièrement du voisin qu’est la Tunisie", a-t-il affirmé.

Il a exprimé son soutien aux efforts que mène le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies, Ghassen Salamé, en formulant l’espoir qu’ils conduiront à des élections dans les mois à venir.

Quant au président tunisien, il a estimé que la visite du président Macron renfermait plus d’un message et marquera un nouvel essor dans les relations tuniso-françaises,, notant que "c’est dans les moments difficiles" qu’on reconnaît ses amis.

Le chef de l’Etat tunisien a, d’autre part, adressé ses remerciements au président et au gouvernement français pour le soutien apporté à la Tunisie pour la rayer de la liste des paradis fiscaux, établie par l’Union européenne, considérant cette affaire comme "l’injustice du siècle", car, a-t-il dit, "elle a porté préjudice à notre pays et en a donné une fausse image".

"Nous sommes un paradis en effet, mais pas dans ce chapitre", a-t-il ironisé.

