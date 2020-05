Saturday's forex rates for the CFA Franc

02 Mai 2020

Libreville, Gabon, May 2 (Infosplusgabon) - The following are Saturday's exchange rates of the CFA franc as published by the Bank of Central African States.

Currency Buying Selling

Euro 629.71 655.95

US Dollar 599.853 599.930

Pound Sterling 753.974 754.190

Canadian Dollar 429.974 430.088

Yen 5.60499 5.60590

Yuan 84.9692 85.0524

Swiss Fra 621.560 621.896

South African Rand 32.2992 32.3980

Moroccan Dirham 60.8293 62.0496

Turkish Lira 85.8391 85.9443

Egyptian Pound 38.2398 38.3916

Nigerian Naira 1.53315 1.54723

UAE Dirham 163.301 163.387

