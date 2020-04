Thursday's forex rates for the CFA Franc

30 Avril 2020

Libreville, Gabon, April 30 (Infosplusgabon) - The following are Thursday's exchange rates of the CFA franc as published by the Bank of Central African States.

Currency Buying Selling

Euro 629.71 655.95

US Dollar 605.590 605.668

Pound Sterling 754.372 754.555

Canadian Dollar 436.436 436.571

Yen 5.68125 5.68209

Yuan 85.6218 85.7019

Swiss Franc 621.831 621.943

South African Rand 33.2683 33.3996

Moroccan Dirham 60.9031 62.0674

Turkish Lira 87.1657 87.4459

Egyptian Pound 38.4363 38.6642

Nigerian Naira 1.54821 1.56425

UAE Dirham 164.865 164.982

FIN/ INFOSPLUSGABON/RTF/GABON2020

