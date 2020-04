Saturday's forex rates for the CFA Franc

25 Avril 2020

Libreville, Gabon, April 25 (Infosplusgabon) - The following are Saturday's exchange rates of the CFA franc as published by the Bank of Central African States.

Currency Buying Selling

Euro 629.71 655.95

US Dollar 611.438 611.518

Pound Sterling 752.823 752.978

Canadian Dollar 435.951 436.076

Yen 5.67638 5.67727

Yuan 86.5128 86.6056

Swiss Franc 623.919 624.014

South African Rand 32.2826 32.3096

Moroccan Dirham 61.1111 62.3409

Turkish Lira 87.8815 88.3006

Egyptian Pound 38.6798 38.9367

Nigerian Naira 1.56578 1.57731

UAE Dirham 166.455 166.573

