Gabon : Friday's forex rates for the CFA Franc

24 Avril 2020

Libreville, Gabon, April 24 (Infosplusgabon) - The following are Friday's exchange rates of the CFA franc as published by the Bank of Central African States.

Currency Buying Selling

Euro 629.71 655.95

US Dollar 609.778 609.858

Pound Sterling 753.099 753.264

Canadian Dollar 435.488 435.610

Yen 5.67162 5.67280

Yuan 86.2780 86.4225

Swiss Franc 624.103 624.192

South African Rand 32.0685 32.1146

Moroccan Dirham 61.1767 62.3127

Turkish Lira 88.0249 88.1190

Egyptian Pound 38.6866 38.8749

Nigerian Naira 1.56353 1.57371

UAE Dirham 166.005 166.086

