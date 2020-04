Monday's forex rates for the CFA Franc

20 Avril 2020

Libreville, Gabon, April 20 (Infosplusgabon) - The following are Monday's exchange rates of the CFA franc as published by the Bank of Central African States.

Currency Buying Selling

Euro 629.71 655.95

US Dollar 603.734 603.873

Pound Sterling 754.164 755.015

Canadian Dollar 430.995 431.403

Yen 5.61285 5.61742

Yuan 85.3437 85.3875

Swiss Franc 623.604 623.954

South African Rand 32.4037 32.4559

Moroccan Dirham 59.0016 59.3341

Turkish Lira 87.4255 87.8210

Egyptian Pound 38.2651 38.4201

Nigerian Naira 1.56179 1.57400

UAE Dirham 164.353 164.444

