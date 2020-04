Saturday's forex rates for the CFA Franc

18 Avril 2020

Libreville, Gabon, April 18 (Infosplusgabon) - The following are Saturday's exchange rates of the CFA franc as published by the Bank of Central African States.

Currency Buying Selling

Euro 629.71 655.95

US Dollar 606.649 606.722

Pound Sterling 755.276 755.467

Canadian Dollar 433.181 433.506

Yen 5.623 5.62479

Yuan 85.7757 85.9075

Swiss Franc 624.014 624.115

South African Ra 32.4037 32.4559

Moroccan Dirh 59.2865 60.4151

Turkish Lira 88.7439 88.8411

Egyptian Poun 38.4716 38.7441

Nigerian Naira 1.56793 1.58052

UAE Dirham 165.153 165.254

