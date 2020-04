Hausse du taux de violence faite aux femmes en Tunisie à cause du Covid-19

12 Avril 2020

Tunis, Tunisie, 12 avril (Infosplusgabon) - Les appels d’alerte des femmes en détresse se sont multipliés par 5 en Tunisie durant le mois de mars 2020, par rapport à la même période de l’année dernière, à cause de la situation sanitaire, économique, sociale et sécuritaire dans le pays, consécutive à la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19) et l'instauration du confinement sanitaire total, a révélé, samedi, dans un rapport, le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux.

Le Forum a fait remarquer le déplacement de la violence faite aux femmes des espaces publics vers ceux privés et au sein des familles. Le ministère tunisien de la Femme a relevé la multiplication par 5 du taux de la violence faite aux femmes pendant le confinement sanitaire général, a précisé le Forum.

De même, les réseaux sociaux sont devenus le principal théâtre de violences depuis le début du confinement, instauré le 20 mars, a ajouté le rapport, précisant que la violence en Tunisie est essentiellement du fait des hommes responsables de 88% des actes violents dans le pays.

La région de Tunis, la capitale, reste la plus touchée par ce fléau avec un taux de près de 34,5% de la totalité des cas de violences recensés, suivie de Sousse (environ 140 km au sud de Tunis) avec 15%, a noté le rapport estimant que la violence criminelle est la plus répandue avec 65,6%, suivie de réaction violente, comme les injures (28%), de violence familiale (7,8%) et d'agression sexuelle (6,25%).

Le rapport relève aussi que la peur du nouveau coronavirus et sa méconnaissance de la part de nombreuses populations dans plusieurs régions du pays entraînent des réactions de protestation violentes contre l'enterrement des morts du virus dans des cimetières de proximité ce qui a d'ailleurs provoqué des affrontements entre des populations et forces de sécurité à Bizerte (Nord).

FIN/INFOSPLUSGABON/MIT/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon