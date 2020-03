Gabon : Saturday's forex rates for the CFA Franc

21 Mars 2020

Libreville, Gabon, March 21 (Infosplusgabon) - The following are Saturday's exchange rates of the CFA franc as published by the Bank of Central African States.

Currency Buying Selling

Euro 629.71 655.95

US Dollar 616.565 616.657

Pound Sterling 728.857 729.181

Canadian Dollar 435.695 435.859

Yen 5.56518 5.56660

Yuan 87.4113 87.5436

Swiss Franc 622.977 623.433

South African Rand 35.4944 35.5675

Moroccan Dirham 62.6113 64.3601

Turkish Lira 95.2376 95.6190

Egyptian Pound 39.1584 39.4379

Nigerian Naira 1.67540 1.68746

UAE Dirham 167.850 167.937

FIN/INFOSPLUSGABON/OLM/2020

© Copyright Infosplusgabon