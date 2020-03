Gabon : Thursday's forex rates for the CFA Franc

12 Mars 2020

Libreville, Gabon, March 12 (Infosplusgabon) - The following are Thursday's exchange rates of the CFA franc as published by the Bank of Central African States.

Currency Buying Selling

Euro 629.71 655.95

US Dollar 582.876 583.099

Pound Sterling 752.529 752.710

Canadian Dollar 425.995 426.214

Yen 5.58090 5.58599

Yuan 83.9081 84.0370

Swiss Franc 620.378 620.684

South African Rand 36.3136 36.4678

Moroccan Dirham 61.4929 63.0968

Turkish Lira 95.0277 95.1712

Egyptian Pound 37.0704 37.2497

Naira 1.59038 1.60238

UAE Dirham 158.681 158.798

