Gabon : Monday's forex rates for the CFA Franc

26 Août 2019

Libreville, Gabon, August 26 (Infosplusgabon) – Following are Monday’s exchange rates for the CFAF, as issued by the Bank of Central African States.

Currency Buying Selling

Euro 629.71 655.95

US Dollar 588.667 589.000

Pound Sterling 722.881 724.078

Canadian Dollar 442.966 443.550

Yen 5.62609 5.62734

Yuan 82.9458 83.0366

Swiss Franc 605.082 605.199

South African Rand 38.4882 38.7254

Moroccan Dirham 61.3188 62.1363

Turkish Lira 101.899 102.712

Egyptian Pound 35.5260 35.6585

Naira 1.62339 1.63298

UAE Dirham 160.245 160.375

