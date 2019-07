2019 AFCON: List of scorers so far

11 Juillet 2019

Cairo, Egypt, July 11 (PANA) - Following is list of scorers so far at the 32nd edition of the Africa Cup of Nations after the two quarter-final matches played on Wednesday.





In total, 90 goals have been scored in 46 matches.

3 goals:

Sadio Mané (Senegal), Odion Ighalo (Nigeria), Adam Ounas (Algeria), Cédric Bakambu (RDC).





2 goals:





Michael Poté (Benin), Emmanuel Okwi (Uganda), Michael Olunga (Kenya), Mohamed Yatara (Guinea), Mohamed Salah, Ahmed El Mohamady (Egypt), Charles Andriamanitsinoro (Madagascar), Jordan Ayew (Ghana), Youssef En-Nesyri (Morocco), Stephane Bahoken (Cameroun), Ryad Mahrez, Youssef Belaili, Baghdad Bounedjah (Algeria), Wilfried Zaha (Côte d'Ivoire), Bongani Zungu (South Africa).





1 goal:





Mohamed Trézéguet (Egypt), Patrick Kaddu (Uganda), Kenneth Omoruo (Nigeria), Diao Keita Baldé and Crépin Diatta, Ismaila Sarr, Idrissa Gana Guèye (Senegal), Islam Slimani (Algeria), Sory Kaba and François Kamano (Guinea), Anicet Abel, Marco Ilaimaharitra, Lalaina Nomenjanahary, Ibrahim Amada, Faneva Andriatsima (Madagascar), Jonathan Kodjia, Max Alain Gradel, Serey Dié, Maxwell Cornet (Côte d'Ivoire), Moussa Maréga, Adama Traoré Noss, Adama Traoré, Abdoulaye Diaby, Diadie Samassékou, Amadou Haidara (Mali), El Hacen (Mauritania), Youssef Msakni, Wabi Khazri, Taha Khenissi (Tunisia), Djalma Campos (Angola), Yaya Banana, Clinton Njie (Cameroun), André Ayew and Thomas Partey (Ghana), Khama Billiat (Zimbabwe), Johanna Omollo (Kenya), Ally Samatta, Simon Msuvan (Tanzania), Tembinkosi Lorch, (South Africa), Jonathan Bolingi Mpangi, Britt Assombalonga, Chancel Mbemba (DR Congo), Joslin Kamatuka (Namibia), Moise Adilehou (Benin), Alex Iwobi, William Troost-Ekong, Chukwueze (Nigeria).





Own goals:





Itamuna Keimuinie (Namibia), Rami Bedoui (Tunisia)





