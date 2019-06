To Infosplusgabon readers : Articles posted on Infosplusgabon now paying

02 Juin 2019

LIBREVILLE, June 2 (Infosplusgabon) - Distributed free of charge since 2005, news from Africa and the rest of the world from your online press agency reach you in four languages ​​(French, English, Portuguese and Arabic). To receive by e-mail or on your WhatsApp account more than 500 articles per month you have to subscribe by bank transfer or by Paypal account of 30 euros per month or an exceptional package of 300 euros for 12 months. From June 1st to July 30th, 2019, you will get a 25% discount.

Paypal account : Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

INFOSPLUSGABON account domiciled at the International Bank for Trade and Industry of Gabon (BICIG). Bank Address: Avenue du Colonel PARANT. PO Box 2241 Libreville - GABON. IBAN CODE: GA21 4000 1090 7340 2044 0005 477 - Swift Code: BICIGALXXXX - Account Number 40204400054 - Bank Code: 40001- Agency Code: 09073. Key 77.

CONTACT US: The headquarters of the Online News Agency Infosplusgabon is located in Libreville, Gabon. You can reach us anytime at (+ 241) 06066291 or (+241) 07843371. And by email 24h / 24: Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. , Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. and Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. .

FIN/INFOSPLUSGABON/JUI /GABON2019

© Copyright Infosplusgabon