استئناف الرحلات الجوية في مطار كيغالي الدولي بعد تحسن أحوال الطقس

08 Avril 2018

أعلنت إدارة النقل الجوي الرواندية الجمعة عن استئناف نشاط الطيران تدريجيا بعد تعليق كل الرحلات الجوية الداخلية والدولية لعدة ساعات بسبب سوء أحوال الطقس غير المناسبة.





وأفاد بيان رسمي صدر في كيغالي أن كل الرحلات استؤنفت في كيغالي بعد تحسن الرؤية في مطار العاصمة الدولي.



ولاحظت شركة "رواندير" الوطنية للنقل الجوي مع ذلك تسجيل بعض التأخر في الرحلات المجدولة.



ووجب تحويل الرحلات القادمة من دبي وهراري إلى عنتيبي (أوغندا) أثناء تعليق الملاحة الجوية في مطار كيغالي.



كما طالت أحوال الطقس السيئة المطارات الداخلية الصغيرة في هذا البلد الواقع بوسط إفريقيا.



وأشار البيان إلى أنه وجب تحويل رحلة كان من المفترض أن تحط في مطار كاميمب (جنوب غرب البلاد) المحلي بالقرب من الحدود مع الكونغو الديمقراطية إلى وجهة أخرى الجمعة.



وتعتمد كل الرحلات التي تستخدم مطار كيغالي الدولي منذ يناير 2016 على النظام العالمي للملاحة الجوية عبر الأقمار الصناعية (نظام رقمي للطيران)، بهدف مواكبة المعايير العالمية للنقل الجوي.



وأوضحت الهيئة الرواندية للطيران المدني أن النظام الجديد يوجه قائد الطائرة أثناء استكمال الصعود المبدئي إلى غاية الارتفاع المحدد بالإضافة إلى عملية الهبوط في الموقع المحدد.

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