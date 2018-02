Saturday’s forex rates for Gambian Dalasi

03 Février 2018

Banjul, Gambia, February 3 (Infosplusgabon) - The following are Saturday’s foreign exchange rates for the Gambian Dalasi (D), as published by the Trust Bank Gambia Ltd:

Currency Buying Selling

US Dollar D 47.00 D 48.00

Pound Sterling D 65.50 D 66.50

Euro D 57.00 D 58.00

CFA Franc (5000) D 400.00 D 425.00

Swedish Kroner (100) D 525.00 D 575.00

Australian Dollar D 34.50 D 37.50

South African Rand D 12.00 D 14.00

Canadian Dollar D 35.00 D 37.00

Swiss Franc D 47.00 D 49.00

Norwegian Kroner (100) D 540.00 D 620.00

Danish Kroner (100) D 620.00 D 730.00

Japanese Yen (100) D 39.39 D 41.39

